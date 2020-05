"Arsenal aurait remporté la Premier League si nous avions gardé la même équipe"

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Jack Wilshere, a déploré les départs de certaines stars présentes à l'Emirates Stadium au début des années 2010, affirmant que les Gunners auraient remporté la Premier League si l'équipe n'avait pas été dissoute. Arsenal a remporté la Premier League pour la dernière fois en 2003-2004 et l'équipe a vécu une période de 10 saisons, terminant troisième ou quatrième de Premier League entre 2005 et 2015.

Jack Wilshere pense qu'un certain nombre de départs ont freiné son équipe dans la poursuite du titre de champion d'Angleterre, citant spécifiquement la perte de Robin van Persie, Samir Nasri et Cesc Fabregas. Le transfert de Robin Van Persie à Manchester United en 2012 a été particulièrement difficile à avaler pour Jack Wilshere, qui s'est dit "dévasté" de voir le Néerlandais rejoindre l'un des plus grands rivaux de son équipe.

"C'était difficile à accepter"

"J'étais dévasté", a déclaré Wilshere au podcast '606 Savage Social' de la 'BBC'. "Il venait de marquer 30 buts la saison précédente. Il était notre capitaine. C'était comme si nous étions sur le point d'être un concurrent pour le titre à nouveau et tout d'un coup il est parti pour rejoindre un de nos plus grands rivaux. C'était difficile à accepter. J'étais là quand Fabregas est parti, Nasri est parti, les grands joueurs. Si nous avions gardé cette équipe ensemble, je pense que nous aurions continué à gagner la Premier League - et qui sait de là ce qui ce serait passé ?"

Après avoir passé 10 saisons avec Arsenal, Wilshere a quitté le club en 2018 pour rejoindre West Ham. Le milieu de terrain a souffert de blessures dans le nord de Londres et après le départ de l'entraîneur de longue date Arsène Wenger, son remplaçant Unai Emery a admis que Wilshere ne ferait pas partie de son onze de départ : "Je me suis assis avec ma famille et ma femme. Arsène avait annoncé son départ, et c'était le bon moment pour partir", a poursuivi Wilshere.

"Je l'avais fait avant de rejoindre Bournemouth en prêt. Je savais qu'il y avait une vie ailleurs qu'à Arsenal. Je pensais juste que c'était le bon moment pour passer à autre chose. Les temps changeaient à Arsenal. J'ai parlé avec le nouveau manager qui m'a dit: "Vous pouvez rester mais vous n'êtes pas dans mon onze de départ". Arsène savait ce que je pouvais faire et me faisait confiance. Je savais que si je me mettais en forme, je jouerais et je ne me débarrasserais pas de cette ambiance d'Emery. C'était difficile", a conclu Jack Wilshere.