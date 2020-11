"Wilshere aurait pu devenir une légende au Real ou au Barca"

"Jack avait un talent incroyable, l'un des meilleurs avec qui j'ai pu jouer. Il avait seulement 16 ans lorsqu'il s'est entrainé avec nous pour la première fois, et je me suis dis: "Wow, celui-là est spécial". C'est tellement dommage qu'il ait été si souvent blessé, il aurait pu devenir une légende du football anglais."

"Je pense qu'il aurait pu être un très bon joueur dans des clubs comme Barcelone ou Madrid. Il me fait penser à des joueurs comme Bale ou Ramsey, qui ont été ralentis par leurs blessures. Sans ça, ils auraient pu devenir des légendes."

Il est aussi revenu sur la forme actuelle de ses anciennes équipes anglaises, à savoir Arsenal et Chelsea.

A propos des "Blues": J'aime beaucoup l'équipe. Ils ont beaucoup de créativité, de vitesse, ce qui leur manquait avant. Ils ont aussi rajouté Thiago Silva, qui est un leader et un excellent défenseur. Ils doivent viser le titre cette saison parce que je pense qu'ils ont un effectif aussi fort que Liverpool et Manchester City.

Et sur les "Gunners": C'est un nouveau projet, et je pense que Mikel Arteta est le bon entraineur pour le mener. Les joueurs sont fascinés par sa façon de coacher, de préparer les matchs... Il rend les choses plus faciles pour ses joueurs. J'aime ses idées."