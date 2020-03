Wolfsbourg de retour à l'entraînement avec des mesures

Le football allemand, comme le football de nombreux pays, est à l'arrêt. Mais certains clubs veulent mettre une fin à cette période de quarantaine et Wolfsbourg a annoncé son retour à l'entraînement de manière officielle.

Alors que le retour de la Bundesliga est pour le moment prévu le 2 avril et que la suspension pourrait être prolongée comme dans d'autres pays européens, Wolfsbourg a communiqué ce lundi que le club fera son retour à l'entraînement dans ses installations de la Volkswagen Arena.

Les joueurs d'Oliver Glasner n'auront en revanche pas d'autre choix que celui de respecter un protocole strice face à la pandémie de coronavirus qui sévit et qui touche notamment l'Allemagne.

Le club explique dans son communiqué que les joueurs n'utiliseront que la salle de sport et par petits groupes qui tourneront avec des mesures d'hygiène très strictes.

"Comme il est stipulé, les matches seront de retour le 2 avril. Bien que cela semble surréaliste, il faut prendre note et s'adapter", a confié Jörg Schmadtke, le directeur général du club de Wolfsbourg.

