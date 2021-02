Wolfsburg se défait facilement de Fribourg

Facile et direct. Wolfsburg a connu une nouvelle journée dans le haut de tableua en Bundesliga avec une victoire 3-0 à domicile contre Fribourg. Les hommes d'Olivier Glasner, dans un match qui s'est parfois transformé en blitzkrieg, a fait preuve de beaucoup de supériorité et de plus de fiabilité.

Les visiteurs étaient toujours dos au mur. Sans les interventions de leur gardien de but Muller et le tir occasionnel qui a frappé le poteau, ils auraient peut-être concédé plus de buts. Il devenait presque impossible d'amener le danger sur le but de Casteels.

Brooks, Weghorst et Gerhardt ont marqué les buts de l'équipe locale. Les deux premiers sont survenues au début du match, et le dernier a été marqué dans le temps additionnel, alors que les adversaires n'avaient presque plus de temps pour essayer de réduire l'écart.

Grâce à cette victoire, Wolfsburg conforte sa place dans le haut de tableau en Allemagne. Fribourg, tout en restant loin dans la zone de relégation, reste dans le no man's land. Ce match a clôturé la 19e journée du championnat.