Wolverhampton gagne la finale du tournoi de FIFA 20 organisé en Premier League

Le Portugaisa remporté le tournoi virtuel de FIFA 20, organisé en Premier League pour trouver des fonds dans la lutte contre le coronavirus.

Diogo Jota a battu le joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. La rencontre s'est achevée sur une victoire des Wolves 1-0

Chaque club était représenté par un joueur. Plusieurs joueurs français ont representé leurs clubs respectifs, comme par exemple, Moussa Sissoko (Tottenham), Lys Mousset (Sheffield United) et Neal Maupay (Brighton & Hove Albion).

HE HAS BROUGHT IT HOME @DiogoJota18 has done it! After an exciting tournament and a nerve-wracking final he’s managed to beat @LFC @trentaa98 by winning the #ePremierLeague Invitational with a Golden Goal #wolvesesports pic.twitter.com/YXTOha5nsm