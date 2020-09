Wolverhampton, le club made in Portugal

On prépare la prochaine saison du côté de Wolverhamtpon et de quelle manière. Ce samedi, les Wolves ont annoncé la signature de Fabio Silva, jeune attaquant portugais de 18 ans en provenance de Porto pour la somme... de 40 millions d'euros. Il est officiellement le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Un portugais de plus dans l'équipe, ils peuvent dire "obrigado" à un certain Jorge Mendes. En effet, l'influent agent mondialement connu, est responsable de toutes les arrivées portugaises chez les Wolves. Actuellement, l'effecitf compte 10 joueurs portugais pour seulement 5 britanniques, soit la moitié, ce qui en dit long sur l'influence de Mendes dans cette équipe.

Autre fait, Wolverhampton à dépensé 125 millions d'euros en joueurs portugais sur un total de 235 millions d'euros. Ce club de Wolverhampton est la représentation même de l'empire portugais qu'incarne... Jorge Mendes.