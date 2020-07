Une voisine témoigne : Cristiano Ronaldo est un bonheur à vivre

Tout le monde connaît les qualités de Cristiano Ronaldo : rapide, athlétique, buteur imperturbable, leader dans le vestiaire et sur le terrain, et encore tant d’autres… Mais l’international portugais n’est pas que ça, il s’agit aussi d’un voisin idéal !

Elizabeth Borel, sa voisine et accessoirement femme d’un ancien footballeur italien, a dit tout le bien qu’elle pensait de CR7 et sa petite famille lors d’une interview accordée au tabloïd britannique 'The Sun'.

"Beaucoup de silence et jamais de fête, je n'ai pas à me plaindre. Je n’ai jamais vu d’autres voitures passer dans notre allée privée. Lui, je le vois tous les jours au volant de sa Rolls-Royce. Sinon, il a une magnifique piscine intérieure et un très beau jardin, bien entretenu", a-t-elle d’abord expliqué, avant d’aborder le cas Cristiano Jr.

"Je vois aussi souvent Cristiano Jr s’amuser dehors avec son skateboard, et ses gardes du corps. Si jamais l’envie lui vient de se faire davantage d’amis, j’ai quatre petits-fils à lui présenter", a-t-elle conclu dans le tabloïd.

Rendez-vous à la prochaine fête des voisins !