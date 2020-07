Xavi continuera un an de plus à Al-Sadd

Pas de feuilleton Xavi au Barça cet été ? L'international espagnol a communiqué sur ses réseaux sociaux la prolongation de son bail.

Celui qui est pressenti pour remplacer Quique Setién sur le banc du Barça, ne sera pas de retour au Camp Nou cet été... Il devra rester encore un an au Qatar, comme il l'a lui-même annoncé.

"Je suis heureux de continuer à faire partie de ce grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour rendre la confiance qui nous a été accordée", peut-lire sur son compte Instagram.

Pour rappel, après le départ de Valverde cet hiver, la direction du Barça avait approché le légendaire milieu de terrain pour prendre les rênes du club, cependant, et malgré l'amour qu'il porte pour ce club, il a refusé, estimant que c'était encore trop tôt pour lui.

D'après 'ESPN', Xavi Hernandez aurait gardé un joker dans son contrat : il peut rejoindre Barcelone avant 2021.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z