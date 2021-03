Xavi aimerait voir Joachim Löw entraîner le Barça

Jöachim Low quittera la sélection allemande à l'issue de l'Euro 2021, après 15 ans de mandat, et les spéculations sur son avenir vont bon train.

Ronald Koeman restera au FC Barcelone au-delà de cette saison, le conseil d'administration de Joan Laporta l'a déjà ratifié, mais cela n'a pas empêché Xavi Hernandez d'être interrogé sur Joachim Löw et un éventuel avenir au club catalan.

"C’est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela (en 2014). Löw a aidé l'Allemagne a développé une compréhension différente du football qui me rappelle beaucoup ce que j’ai appris de l'Espagne et de Barcelone. En raison de sa façon de comprendre le jeu et de sa personnalité, je pense qu'il serait un bon entraîneur pour le Barça", a souligné la légende du Barça au média Suddeutsche Zeitung.