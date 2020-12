Xavi reste concentré sur le Qatar pour l'instant

Xavi sur le banc du FC Barcelone, c'est le rêve des supporters catalans. Ciblé par de nombreuses rumeurs depuis les dernières années, l'ancien joueur espagnol fait rêver son ancien club.

Cependant, celui-ci est très heureux au Qatar pour le moment. S'il semble inévitable de voir l'ancien champion du monde entraîner un jour sur le banc du Camp Nou, il préfère penser à son présent au Qatar pour l'instant.

Dans une lettre où il raconte sa vie au Qatar, l'entraîneur d'Al Sadd a évoqué son avenir, tout en esquivant le sujet Barça : "Alors que plus tard, il sera temps de franchir la prochaine étape de ma carrière, pour l'instant, je me concentre sur le fait de profiter de mon temps ici et de profiter au maximum de l'opportunité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du Qatar jusqu'en 2022."

Une mauvaise nouvelle pour le précandidat à la présidence du Barça, Victor Font, qui n'a pas caché son envie de voir Xavi faire partie de son futur projet lors des dernières semaines de campagne.