"Messi peut encore jouer cinq ou sept ans sans problÃ¨mes"

Xavi Hernandez n'a jamais caché son envie d'entraîner le FC Barcelone. Et pour lui, entraîner une équipe dans laquelle se trouvent Messi et Neymar serait encore mieux.

"En janvier, le moment n'est pas venu. J'ai eu des conversations avec Abidal et Grau et une proposition importante mais ce n'était pas le bon moment", a commencé l'ancien milieu de terrain.

"J'ai besoin d'un peu plus d'expérience. Entraîner le Barça, c'est mon rêve, donc j'aimerais bien le faire un jour, je l'ai toujous dit", a assuré l'actuel entraîneur d'Al Sadd au Qatar.

Xavi a encore besoin d'un peu de temps mais pas trop non plus. Car celui-ci a reconnu qu'il aimerait bien que cela arrive avant que Messi ne parte à la retraite. Et l'Argentin aura 33 ans en juin.

"Messi a encore cinq ou sept très bonnes années. Il prend bien soin de lui et il pourrait jouer jusqu'aux 37, 38 ou 39 ans. Il jouera la Coupe du monde du Qatar sans aucun doute", assure Xavi.

Enfin, le joueur a évoqué la possibilité d'un retour de Neymar : "Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fait partie des cinq meilleurs joueurs du monde, il peut faire la différence. J'ai partagé un vestiaire avec lui et il a un caractère positif. Il apporterait beaucoup au Barça, ce serait un transfert extraordinaire."