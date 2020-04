"Xavi sera le prochain entraÃ®neur du BarÃ§a"

Chico Flores a profité du confinement et de la suspension du football pour concéder un entretien à 'Marca' durant lequel il a répondu à plusieurs questions.

L'une de ses réponses n'est pas passée inparçue; selon lui, le prochain entraîneur du FC Barcelone sera Xavi. Il l'a connu au Qatar.

"Au Qatar, nous étions dans les deux équipes les plus fortes. Il y avait une grande rivalité et nous nous battions toujours pour les titres. J'en ai beaucoup remporté mais nous avons toujours entretenu de bonnes relations. Je me réjouis de voir ce qu'il est devenu et je pense qu'il a encore un grand avenir devant lui. Il sera le prochain entraîneur du Barça", a-t-il confié.

Chico Flores a également raconté une anecdote avec Guardiola. "Il t'inculque beaucoup de valeurs sportives et personnelles : jouer au football, avoir de la personnalité... Avant un match décisif, il nous avait montré une vidéo d'un père qui faisait un triathlon avec son fils handicapé. Il nous a dit : 'S'il y a des personnes qui réalisent des choses inimaginables, vous, qui êtes privilégiés, vous me pouvez pas faire moins".