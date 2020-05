Yangel Herrera, de nouveau positif au coronavirus

Grenade a repris l'entraînement samedi dernier, le 9 mai, après deux mois d'inactivité et l'a fait sans Yangel Herrera.

Le journal 'Ideal' a pu rapporter que le joueur vénézuélien a été testé positif au coronavirus il a donc dû s'isoler chez lui, où il continue à travailler individuellement.

Quatre jours plus tard (lundi dernier), le même média a indiqué que Yangel Herrera a de nouveau passé les premiers tests et avec le même résultat : positif à la sérologie et négatif à la PCR.

Ainsi, le milieu de terrain devra rester à la maison et ne pourra pas revenir avant que les deux tests ne confirment un résultat négatif.

Grenade, en revanche, s'entraîne et attend que Yangel Herrera puisse les rejoindre au plus vite, car il est le seul manquant à l'appel.