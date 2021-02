Yaya Sanogo signe Ã  Huddersfield Town

Yaya Sanogo a enfin trouvé un nouveau club. Libre depuis son départ de Toulouse à l'été dernier, l'attaquant français rebondit à Huddersfield Town.

L'ancien joueur d'Arsenal a signé un contrat de six mois avec l'équipe de Championship.

"Huddersfield Town a achevé aujourd'hui la signature de l'attaquant français Yaya Sanogo, en attendant l'autorisation internationale ! Le joueur de 28 ans rejoint le club en tant qu'agent libre pour un contrat jusqu'à la fin de la saison 2020/21, après avoir quitté Toulouse à la fin de la dernière campagne", peut-on lire sur le communiqué officiel du club.

Made his debut in Ligue 1 at 17

Won the Under-20 World Cup

Played in the Champions League#htafc