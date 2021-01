Yaya TourÃ© annoncÃ© sur le banc de l'Olimpik Donetsk

À en croire les informations des médias ukrainiens, Yaya Touré s'apprête à débuter sa carrière d'entraîneur sur le banc de l'Olimpik Donetsk, qui évolue en première division du championnat ukrainien. Un pays qu'il connaît assez bien, pour y avoir déjà évolué, entre 2004 et 2005.

L'ancien agent d'Yaya Touré a d'ailleurs commenté cette nouvelle sur son compte Twitter : "Yaya a commencé sa carrière de footballeur dans un club de Donetsk. Il débutera également sa carrière d’entraîneur dans un club de Donetsk", écrit Dimitry Seluk.

À noter que l'Ivoirien de 37 ans n'a toujours pas mis un terme à sa carrière de footballeur.

Yaya Toure will join the coaching staff of @fcolympic_don FC Olympic Donetsk pic.twitter.com/6ZyVVMUPfr