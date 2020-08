"Messi à Manchester City c'est compliqué mais possible"

Voir Lionel Messi quitter Barcelone pour Manchester City est possible, affirme Yaya Touré, mais l'ancienne star des Citiznes et des Blaugrana admet que tout accord pour recruter l'Argentin cet été sera "compliqué". Le sextpuple vainqueur du Ballon d’Or aurait ouvert la porte pour quitter son club de toujours, le Barça. Les luttes endurées par le Barca lors de la campagne 2019-2020 auraient conduit Messi à réfléchir à ses options.

Barça, Messi aurait confié ses "doutes" à Koeman

L'international argentin est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, les négociations de prolongation ayant été suspendues alors que le géant de la Liga tente de résoudre de graves problèmes sur et en dehors du terrain. La légende du club, Ronald Koeman, a été recruté en tant que nouvel entraîneur du club, le Néerlandais ayant eu des entretiens avec Messi dans le but de découvrir dans quel état d'esprit se trouve son capitaine. Il se peut que le grand joueur de l'histoire du Barça décide de rompre les liens avec la seule équipe qu'il a représentée dans sa carrière professionnelle à ce jour.

"Guardiola pourrait l'intégrer dans son City"

Peu d'équipes pourraient se permettre de mettre en place un transfert si le Barça était contraint de négocier le départ de son numéro dix, mais le poids lourds de la Premier League, Manchester City entrerait dans cette catégorie. Yaya Touré pense que les pensionnaires de l'Etihad Stadium pourraient explorer un coup étonnant, en particulier avec Pep Guardiola comme atout de leur manche, mais l'Ivoirien admet que toute discussion sera difficile.

La légende de Manchester City a déclaré au 'Daily Star' : "Cela va être compliqué. D'après ce que je sais, Messi aime Barcelone. Il aime la ville, il aime le club, il aime la philosophie là-bas. Mais s'il devait quitter le club, peut-être qu'il pourrait venir à City. Pourquoi ? Parce que City a l'argent pour l'acheter et qu'il n'y a que quelques clubs en Premier League qui peuvent se le permettre, pour être honnête. S'il vient à City, il sera bon pour City car le reste de la Premier League est également assez intense et difficile".

"La façon dont Messi joue, peu de managers vont l'aimer parce qu'il est juste assis sur le côté et ne veut pas beaucoup défendre. En Angleterre - selon qui va le critiquer pour cela - ils veulent que vous travailliez, défendez et attaquiez et ce n'est pas facile. Mais s'il venait en Angleterre, je pourrais le voir jouer pour Manchester City parce que Guardiola le connaît mieux et il pourrait le mettre dans cette équipe de City pour jouer son football. Je doute un peu qu'il quitte Barcelone, pour être honnête. Barcelone se résume à Messi. Si Messi part, il y aura un écart énorme", a conclu l'international ivoirien.