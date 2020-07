Yaya Touré proposé à un club de Ligue 1

Yaya Touré est déjà âgé de 37 ans mais cherche toujours un club après que son arrivée au Brésil ait finalement été avortée. Et si l'Ivoirien revenait en Europe ?

Selon les déclarations du directeur sportif du Stade Brestois pour 'Ouest France', l'ancien joueur de Manchester City aurait été proposé au Stade Brestois récemment.

"On m’a proposé Yaya Touré. Il y a deux ans c’était Michael Essien. C’est rare, mais je vois quand même des choses rigolotes. J’ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry", a lâché le directeur sportif.