Yoann Court explique son départ de Brest

Yoann Court ne restera pas à Brest la saison prochaine, alors qu'il a pourtant réalisé de belles performances avec le club finistérien.

Le joueur brestois s'est expliqué sur son départ, lui qui n'a pas trouvé d'accord avec ses dirigeants.

"J’étais bien ici, je voulais continuer, mais Greg Lorenzi n’a pas voulu attendre", a déclaré Court à Ouest-France.

"Il m’a dit : 'Il me faut une réponse d’ici 24 heures'. J’ai 30 ans, j’ai une famille, je ne peux pas donner une réponse en 24 heures. Je voulais réfléchir durant ce week-end, et donner ma réponse lundi. J’en déduis qu’il ne comptait pas vraiment sur moi", a poursuivi le Français.

"J’ai eu une première proposition, j’ai répondu quelques jours plus tard. J’en ai eu une seconde, et Greg m’a dit que c’était la dernière offre. J’aurais bien aimé avoir un contrat de trois ans. On me proposait deux ans, il me fallait un peu de temps pour réfléchir. On ne me l’a pas laissé", a conclu Court, qui quittera donc le Stade Brestois.