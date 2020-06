Deux joueurs de l'OM sur le départ

L'équipe Marseille est dans l'obligation de vendre ses joueurs lors du prochain mercato estival. L'OM s'est qualifié pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles, et pour espérer faire bonne impression, le club doit pousser quelques joueurs vers la sortie pour se permettre d'accueillir d'autres acteurs.

D'après 'La Marseillaise', l'OM aurait déjà acté le départ de deux joueurs, il s'agit de Sertic, qui ne fait pas partie des plans du coach portugais, et le deuxième serait le portier Yohann Pelé, qui n'est pas un joueur important pour AVB non plus.

Marseille devrait ainsi recruter un gardien pour être la doublure de Mandanda, ou alors, faire confiance aux jeunes de son centre de formation : Ahmadou Dia (20 ans) et Simon Ngapandouetnbu (17 ans).