Yorke : "Solskjaer devrait opter pour SanÃ© s'il ne peut pas obtenir Sancho"

Ce n'est un secret pour personne, Jadon Sancho est devenu la cible principale de Manchester United après une nouvelle saison exceptionnelle sous les couleurs du Borussia Dortmund. Néanmoins, l'ailier anglais est particulièrement courtisé, et selon Dwight Yorke, les Red Devils auraient tout intérêt à se rabattre sur la piste menant à Leroy Sané s'ils ne parvenaient pas à obtenir la signature de Jason Sancho lors du prochain mercato estival.

Pour l'heure, Dortmund n'a pas encore reçu d'offres officielles pour Sancho, et Sebastian Kehl a exprimé son souhait de voir l'ailier poursuivre l'aventure du côté du Signal Iduna Park pendant au moins une année supplémentaire. Kehl a déclaré à Sportbuzzer : "Nous nous attendons à ce que Jadon joue avec le BVB la saison prochaine et nous sommes tous très satisfaits de la qualité qu'il apporte à nos côtés et de la différence qu'il peut faire."

Contrairement à Jadon Sancho, Leroy Sané est quant à lui sûr de changer de club cet été. Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, a confirmé que l'international allemand partirait à la fin de la saison, le Bayern Munich étant considéré comme sa prochaine destination la plus probable. Mais Dwight Yorke, ancien joueur de Manchester United, estime que l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer se doit de considérer une éventuelle arrivée de l'international allemand.

"United a un très bon groupe offensif de jeunes joueurs", a-t-il déclaré au 'Stadium Astro'. "J'aime Leroy Sane. Nous n'avons pas ce type d'ailier gaucher. Le garçon [Mason] Greenwood vient de se manifester récemment mais j'aime Sané. Je pense vraiment que ce gamin est probablement le plus rapide de tous et il a vraiment une bonne attitude. Je sais qu'il a été sujet à des blessures mais si j'étais courageux, si j'étais le manager de Man United à ce moment-là, c'est le type de personne que je voudrais", a-t-il ajouté.

"Il a passé quelques années en Premier League, je l'ai observé de très près, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Sancho est évidemment là-haut aussi, mais si vous ne pouvez pas le convaincre, pourquoi ne pas être courageux et opter pour un joueur qui a joué à côté et faire du bruit". Passer de City à United, cela ferait en effet grand bruit outre-Manche, mais aurait le mérite de relancer encore un peu plus la rivalité entre les deux clubs mancuniens...