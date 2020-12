Yunus Musah à Valence jusqu'en 2026

Valence a de bonnes nouvelles pour ses fans : Yunus Musah a signé vendredi un accord pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2026.

À tout juste 18 ans, Yunus Musah devrait être l'une des révolutions dans l'attaque de l'équipe de Javi Gracia, qui a déjà aligné l'Américain dans une dizaine de matches de Liga.

Son talent a en effet été repéré par la sélection américaine avant celle de l'Angleterre, dont il a la nationalité. Musah a choisi de jouer pour les États-Unis.

Le match contre Getafe a été la première occasion pour Yunus Musah de marquer un but. Le joueur "che" a débloqué son compteur sur un corner.

En effet, Musah a avoué qu'il a déjà revisionné son but "mille fois", qu'il ne l'oubliera pas "jamais" et qu'il espère "en marquer plus". "Dans ma tête, je ne pense qu'au but. Je tire et je marque", a-t-il ajouté.