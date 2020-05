"Les joueurs de City ont plaisantÃ© sur les signatures de Messi et Ronaldo"

Pablo Zabaleta a révélé que les joueurs de Manchester City mettaient les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans les vestiaires après la prise de contrôle des nouveaux propriétaires en 2008. Pablo Zabaleta a rejoint City en provenance de l'Espanyol cette année-là alors que le Abu Dhabi United Group a repris le club, entraînant de grosses dépenses de la part du club de Premier League. Les Citizens ont rêvé de faire venir des grands joueurs et se sont attachés les services de Robinho.

L'arrière latéral a déclaré que les joueurs de City se préparaient à accueillir la star de Barcelone, Messi et, celle de Manchester United, Cristiano Ronaldo, dans le club : "Dix jours après mon arrivée, l'achat du club par le groupe d'Abu Dhabi est officiel", a expliqué Zabaleta à 'La Nación'. "Quatre jours plus tard, ils investissent 40 millions de livres pour Robinho et là, j'ai dit : 'Maintenant, que dois-je faire ? Je vais durer six mois ici. Nous l'avons pris un peu comme une blague et ... dans les vestiaires, nous avons commencé à mettre 'Messi', 'Cristiano Ronaldo'. Nous nous moquions nous-mêmes."

Zabaleta pense à raccrocher les crampons

Zabaleta, qui a quitté City pour West Ham en 2017, approche de la retraite du monde de football et admet que la pandémie de coronavirus pourrait accélérer ses plans : "J'y pense tous les jours. Je me réveille en me disant : 'C'est ce qui m'attend après la retraite ?' Maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous allons reprendre l'entraînement et nous verrons. Mais tout est encore incertain."

"J'étais même venu à penser, à la fin de cette saison, à me donner la joie de jouer une saison de plus dans un autre championnat, peut-être en Italie, mais maintenant je ne sais pas. Il y a des chances pour que vous ne puissiez pas jouer devant des supporters, alors quelle motivation aurais-je pu laisser ? Pourquoi aller en Italie si des stades mythiques comme l'Olimpico de Rome ou San Siro seront fermés ?", a analysé l'ancien défenseur de Manchester City.