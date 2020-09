Zaha et Guaita se sont illustrés pour la première victoire de Crystal Palace

Annoncé sur le départ, Wilfried Zaha est toujours à Crystal Palace, et c'est lui qui a montré la voie cet après-midi en inscrivant l'unique but du match entre Palace et Southampton.

À la 13e minute de jeu, Zaha a ouvert le score après un centre venu de la droite par Andros Townsend. Les Saints, qui auraient pu se retrouver à 10, suite au carton rouge de Walker-Peters, convertie en jaune suite à la consultation du VAR, ont bien failli égaliser par l'intermédiaire de Che Adams qui a vu son tir stoppé in extremis par Guaita.

Un Guaita concerné et en forme puisqu'il est intervenu à nouveau devant Danny Ings, Jack Stephens puis Nathan Redmond.