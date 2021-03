Zakaria pour remplacer Fernandinho à City ?

Fernandinho a maintenant 35 ans et à l'Etihad Stadium, on considère qu'il est temps de commencer un projet sans lui. Son contrat expire cet été et il n'y aura pas d'autre proposition pour lui.

Au cours des derniers mois, City a passé le marché au peigne fin pour trouver d'éventuelles remplaçants. Depuis fin octobre, Guardiola suit de près Denis Zakaria, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach.

L'excellente saison de Zakaria à Gladbach lui a permis d'être directement sur la short list des Citizens. Pep est un expert pour recruter de jeunes joueurs et les faire réussir. C'est ce qu'il veut faire avec Zakaria, s'il le veut, bien sûr.

Son contrat avec Gladbach expire en 2022. Si le club ne parvient pas à le convaincre de signer un nouveau contrat, il s'agira de sa dernière chance d'encaisser son transfert. Sinon, ils risquent de le voir partir gratuitement un an plus tard.