"Zaniolo a le potentiel pour remporter le Ballon d'Or"

Nicoló Zaniolo ne cesse de monter en puissance lors des derniers mois, ce qui lui vaut d'être courtisé par les géants européens, dont la Juventus, qui serait prête à se séparer de deux joueurs pour s'offrir ses services.

Fabio Capello, l'ancien entraîneur de la Juventus, du Real Madrid ou encore de l'Angleterre, n'est pas indifférent au talent du jeune joueur de 21 ans, dont il se dit "totalement amoureux".

"Kaka n'avait pas le force que Zaniolo a, il était plus technique mais il s’est mieux exprimé sur le trocart. Le jeune homme de Rome a une puissance, une force physique et des qualités extraordinaires. Il a un potentiel non pas de Scarpa d’Oro, mais de quelque chose de plus…", faisant référence au Ballon d'Or.

"Je suis amoureux de Zaniolo, car il a tout au plus haut niveau : force, qualité et vitesse. Il y a des joueurs qui ont un grand potentiel, Mais pas à son niveau. Regardez la passe décisive pour Perotti : arriver au bord de la zone après avoir fait tous ces mètres de ballon au pied et faire cette passe de filtrage précise signifie que vous avez une vision du jeu et une grande sensibilité dans le pied. ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles choses. Si dans le futur il sera un Ballon d'Or? Je ne vois pas de jeunes forts comme lui", a-t-il conclu.