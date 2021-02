Zaniolo avoue Ãªtre tentÃ© par la Premier League

Le contrat de Zaniolo avec la Roma court jusqu'en 2024. Le meneur de jeu est heureux et, du moins pour le moment, ne pense pas à partir.

Mais il est inévitable d'envisager le long terme. Et Zaniolo, dans une intervention sur 'Clubhouse', a laissé échapper qu'il aimerait jouer en Premier League.

"Je regarde souvent la Premier League. C'est une ligue plus physique et plus rapide que la Serie A. C'est beau et fascinant.", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il voulait s'essayer en Angleterre.

Et, en ce qui concerne son joueur préféré, il a dit que s'il devait choisir quelqu'un avec qui jouer, il saurait : "Il y a beaucoup de champions avec qui j'aimerais partager une équipe. Mon rêve ? Ibrahimovic."