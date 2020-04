Zarzana a refusé des offres de Liverpool et du Real Madrid

Zarzana est l'une des perles du centre de formation de Séville. Lors d'une interview donnée sur une chaîne Youtube, le jeune prodige a confié avoir refusé des propositions de Liverpool et du Real Madrid.

Le jeune espagnol a seulement 18 ans et a encore tout l'avenir devant lui. Néanmoins, le joueur, son entourage et le club andalou ne veulent pas se précipiter et se jeter sur la première offre. Séville veut encore le conserver dans ses rangs quelques années. L'objectif étant de le lancer avec les pros.

Zarzana a confié à la chaîne Youtube 'SFC ZONE' que son rêve était de débuter un joueur au Ramón Sánchez Pizjuán.

Le jeune joueur ne brille pas uniquement sous les couleurs de Séville puisqu'il a également été convoqué avec les catégories inférieures de la Sélection Espagnole.