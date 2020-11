Zidane a contacté Alaba

Le Bayern Munich s'est fait à l'idée qu'il va perdre David Alaba. N'ayant pas réussi à le convaincre de prolonger, le club bavarois préfère le laisser partir gratuitement plutôt que de le vendre en janvier, et la course pour le recruter est très active et ne fait que commencer.

Le Real Madrid est l'un des clubs qui suit de près la situation. L'Autrichien semble être le 'plan B' au cas où Sergio Ramos ne prolonge pas et s'en va, mais on s'active déjà au club pour se positionner sur le dossier Alaba.

Selon 'Kicker', Zinédine Zidane parlerait directement avec le capitaine du Bayern Munich pour connaître personnellement sa situation en Allemagne et essayer de le convaincre de venir si cela s'avère nécessaire.

Apparemment, l'entraîneur du Real Madrid lui aurait fait part de son sentiment pour lui faire comprendre que le sujet est sérieux et pour prendre de l'avance sur les autres géants européens en lice pour David Alaba.

Le principal problème est le salaire. Si son renouvellement avec le Bayern a échoué, c'est en raison de ses attentes très élevées, qui pourraient encore augmenter avec l'intérêt de clubs comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus qui pousseront spécialement pour lui.

Cependant, 'AS' assure que la priorité du Real Madrid est la prolongation de contrat de Sergio Ramos, bloquée par les positions du joueur et du club. Le joueur réclame deux ans et une augmentation de salaire, alors que le club lui en propose un sans augmentation. Les positions semblent toutefois se rapprocher.