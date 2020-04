"Zidane a Ã©tÃ© protÃ©gÃ© par les FranÃ§ais, moi j'ai Ã©tÃ© fracassÃ© par les Italiens"

C'est un moment qui est entré dans l'histoire de la Coupe du monde. Le coup de boule de Zinédine Zidane à Marco Materazzi après que le défenseur italien l'ait provoqué quelques minutes avant la fin du match.

Le Français avait été renvoyé aux vestiaires pour le dernier match de sa carrière avant de voir l'Italie devenir championne du monde. Mais 14 ans plus tard, l'Italien confie en vouloir aux Italiens pour leurs critiques après l'incident.

"Zidane a été protégé par les Français, mais j'ai été fracassé par mes propres compatriotes, pour moi ce ne sont pas de vrais Italiens", a confié l'ancien défenseur lors d'un live sur Instagram.

"Je suis un patriote, et j'ai toujours défendu les couleurs de l'Italie. Leurs critiques, c'est ce qui m'a fait le plus mal après cette coupe du monde. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur", a conclu l'ancien joueur sur le sujet.

Si se remémorer l'incident fait du mal aux amoureux du football français, peu sont ceux qui en veulent encore à Zidane pour avoir perdu son sang froid. Mais il semblerait que l'Italie n'ait pas vécu l'événement de la même manière.