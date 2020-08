Zidane a fait l'éloge du PSG, mais ne les voit pas favoris

Zidane ne tergiverse pas. Le PSG et le Bayern se retrouvent face à face en finale de la Ligue des champions, mais il ne sait pas qui part en favori. Il a été interrogé dans 'Téléfoot'.

"Dans une finale, il n'y a pas de favori. Il faut juste bien jouer ce jour-là. Ce sont deux grandes équipes qui méritent d'être là. Et que le PSG soit en finale, c'est une bonne chose pour le football français", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid.

Il s'agit d'une voix importante, une légende de la Sélection française et un ex-joueur adoré dans son pays natal. On l'a déjà interrogé sur un possible futur comme sélectionneur et il ne botte pas en touche.

Bien qu'il n'ait pas choisi de favori, les allemands sont considérés comme, du fait de leur victoire 2-8 face au Barça mais aussi le 3-0 contre Lyon.