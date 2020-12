"Zidane a gagné le droit de perdre, les critiques envers lui sont injustes"

Les critiques dont Zidane fait l'objet lors des derniers mois sont-elles injustes ? Pour Iker Casillas, oui, sans le moindre doute.

Dans un entretien à 'The National', l'ex-gardien estime que l'entraîneur français a gagné le droit de perdre et qu'il est encore l'homme de la situation, malgré un début de saison compliqué.

"Partons du fait que le Real Madrid est toujours la cible de critiques. En ce moment, c'est un peu déplacé car ce n'est pas une catastrophe ; ce n'est qu'en mai que les compétitions sont décidées. Les critiques dont Zidane fait l'objet sont également injustes car il a été un très bon entraîneur et il a gagné son droit de perdre. Il a gagné trois Ligues des champions, deux championnats d'Espagne et il fait un excellent travail. Je ne pense donc pas que nous puissions exiger beaucoup plus de lui. Il donne cette continuité qui est vraiment importante pour l'équipe. Nous ne pouvons pas oublier que, si le Real Madrid est un club qui compte de nombreux grands noms - Ramos, Modric, Kroos, Benzema - il dispose d'un très jeune groupe de joueurs qui doivent également trouver leur place et s'imposer", a déclaré l'ancien coéquipier de ZZ, avant de poursuivre.

"Son style est très adapté à l'intensité de la situation et il est capable de s'entourer des bonnes personnes. En outre, étant donné sa carrière de footballeur, il peut lire et comprendre la vie des joueurs et se rend compte de la mentalité qu'exige la compétition. Il a remporté de nombreux titres ; il a tout vécu, tant sur le plan personnel en tant que joueur que sur celui de l'équipe. Il a également pu mettre cette expérience en pratique sur le terrain en tant qu'entraîneur. A part cela, en plus d'être entraîneur, c'est aussi un grand manager, car c'est une compétence très difficile de pouvoir gérer un club et une équipe."