"Pourquoi pas entraîner un jour l'équipe de France ?"

Dans un entretien accordé à l'occasion du lancement du "Zidane Five Club", un projet d'écoles de foot en France associant football à cinq et intégration sociale, le technicien madrilène évoque son envie de transmettre, revient sur la saison écoulée, si particulière avec le coronavirus, et se projette sur l'an prochain avec un objectif: "tout gagner" avec le Real.

Pourquoi vous impliquer dans ce projet d'écoles de foot ?

"C'est un projet qui tourne autour des jeunes, c'est toujours intéressant. (...) J'avais des choses à dire par rapport à ça, surtout sur le contenu. Le plus important, c'est de ne jamais perdre de vue le plaisir et le jeu, mais dans le contenu il y a des choses à faire. (...) C'est l'académie, les gamins, leur montrer des choses, un contenu, casser un peu les codes. J'en ai assez de me dire que le défenseur central, il faut qu'il soit défenseur central. En même temps il peut être en haut, jouer dans une position d'attaquant. On va chambouler tout ça, ça va être intéressant."

Ce travail de transmission et d'éducation des jeunes est-il complémentaire de votre quotidien d'entraîneur avec les stars du Real ?

"C'est exactement ça. Je sais qui je suis, ce que je suis, mais dans ce projet tout le monde amène sa pierre à l'édifice, chacun dans sa compétence, surtout toujours tourné vers les gamins. Les professeurs seront très importants pour la méthode. (...) On peut faire différemment, faire des choses sympa à travers ça. Il y a toujours le projet sociétal. Dans les quartiers, pour ma part quand j'étais petit ce n'était pas facile, il n'y avait pas toutes ces infrastructures. Dès qu'il y en a, comme ici (dans son complexe de football à cinq Z5 à Aix-en-Provence, NDLR), c'est magnifique. Et les gamins, quand ils viennent des quartiers et qu'ils viennent ici, on a vraiment l'impression qu'ils s'y croient."

Au Real, vous avez fini la saison sur un titre en Liga mais aussi une élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions. Cela vous donne des envies de revanche ?

"Les objectifs sont toujours les mêmes, il faut tout gagner. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Mais c'est vrai que pour ne pas avoir gagné cette Liga depuis sept ou huit ans (en 2012 et 2017, NDLR), on avait mis vraiment cet objectif très haut. Après ce confinement, sachant que peut-être on n'allait pas recommencer à jouer, parce que c'est ce qui se tramait, finalement d'avoir repris cette Liga, de l'avoir terminée et de l'avoir gagnée, pour moi c'était mon plus beau jour. Pratiquement le plus beau jour de ma vie. Même si on a toujours envie de dire que la Ligue des champions, oui, c'est top, c'est magnifique, je n'ai pas envie de comparer. Quand on a gagné cette Liga, compliquée, très difficile, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie professionnelle. C'est très difficile à gagner."

Vous avez déclaré que vous resteriez au Real "jusqu'à ce que quelque chose arrive". Y a-t-il un doute sur votre avenir ?

"Ce sera toujours comme ça, quoi qu'il arrive. C'est ce en quoi je suis atypique: je n'ai pas de plan de carrière. J'ai juste des envies, j'ai juste le même plaisir à m'entraîner aujourd'hui que quand j'étais joueur. Et quand ça n'ira pas, ou qu'il faudra faire autrement, je ferai autrement."

Qu'en est-il de l'équipe de France ?

"On verra tout ça. Je l'avais dit, ici, il y a une douzaine d'années: si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France ? Ce n'est pas nouveau. Même Didier Deschamps le sait parce que c'est lui qui l'a annoncé. On a tous une histoire et moi, l'histoire avec l'équipe de France, elle a été belle jusqu'à mon dernier match. Avec des hauts, des bas, mais mon histoire a été belle. Si un jour elle doit continuer, cela se fera naturellement. Mais ce n'est pas l'actualité. Il se passera ce qui se passera."

Vous êtes Marseillais. Aimeriez-vous entraîner en Ligue 1 un jour ?

"Je ne peux pas répondre à cette question. Si je n'ai pas de plan de carrière, je n'ai pas cette pensée-là. Je pense au jour le jour."

Propos recueillis par Jean DÉCOTTE pour l'AFP.