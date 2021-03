Zidane : "Benzema est magique, c'est tellement agréable de le voir jouer"

Zidane a toujours adoré Benzema. La forme actuelle du Français ne fait que renforcer cette admiration. Après le succès 1-3 contre le Celta avec un doublé de 'KB9', l'entraîneur du Real a fait l'éloge de son compatriote, samedi après-midi.

"Karim est magique, le regarder jouer est extrêmement plaisant. Il sait qu'il peut faire la différence, mais ses coéquipiers sont également très importants pour lui", a déclaré son l'ancien joueur.

Zizou a du mal à comprendre que le '9' ne soit toujours pas convoqué avec l'équipe de France : "Vous ne le comprenez pas, je ne le comprends pas non plus et beaucoup d'autres ne le comprennent pas. En tant qu'entraîneur du Real Madrid, je préfère qu'il reste ici avec nous".

Zidane s'est plaint au sujet des équipes nationales : "Ce qui est dommage maintenant, c'est que la trêve internationale arrive et qu'il y a beaucoup de nos joueurs qui vont jouer et ne pourront donc pas se reposer. Pour moi qui suis entraîneur de Madrid, c'est vraiment très embêtant".