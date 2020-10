Zidane : "C'est dommage pour Hazard parce qu'il Ã©tait bien"

Le Real Madrid l'a remporté à domicile mercredi soir face à Valladolid, un match compliqué pour les Merengues, qui ont dû attendre la 65ème minute pour voir le ballon rentrer.

Après la rencontre, Zidane s'est exprimé sur le match, Jovic, mais aussi Hazard, qui est de nouveau blessé.

Concernant le match, le coach est plutôt satisfait : "Ça me laisse sur un bon sentiment. Ce n'était pas une soirée facile. Le plus important c'est de prendre des points parce qu'on va s'améliorer dans le jeu. On s'agace toujours pas rapport à quelque chose, davantage à cause des pertes de balle dans notre moitié de terrain que les erreurs d'ajustement. La première mi-temps n'a pas été très aboutie", a-t-il commencé.

Avant d'être questionné sur la rechute du Belge : "C'est musculaire. Sa blessure à la cheville va très bien, indique Zizou. Je ne peux pas en dire plus sur sa durée d'indisponibilité. C'était comme une contracture, mais ce n'est pas grand chose. C'est dommage parce qu'il était bien."

Pour Jovic, Zidane est resté évasif : "Son avenir ? Je ne peux rien confirmer avant le 5 octobre. C'est un joueur de cet effectif. Je fais les choix et c'est tout. Je ne vais rien annoncer et tout peut se passer. Il est ici et il a joué aujourd'hui."

Le technicien n'a pas tari d'éloges à l'égard de Courtois, l'homme du match : "Il nous a sauvé la semaine passée et aujourd'hui également. C'est pour ça qu'il est le gardien qu'il est."