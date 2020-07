"C'est une émotion incroyable de gagner la Liga"

Le Real Madrid a remporté son titre de Liga pour la première fois depuis 2017 et a réalisé une grande saison en coiffant le Barça au poteau dans la dernière ligne droite.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a assuré qu'il s'agissait de l'un des plus beaux jours de sa carrière : "La sensation est terrible, parce que ce qu’ont fait les joueurs est impressionnant. Je n’ai pas les mots pour exprimer l’émotion que je ressens. (...) Nous avons été les meilleurs oui, parce que nous sommes l’équipe qui a pris le plus de point. C’est l’un des plus beaux jours de ma carrière."

"Ce sont les joueurs qui se battent. C’est vrai que j’ai mon rôle, mais ce sont eux qui créent. C’est une équipes de personnes impressionnantes et quand je les vois aussi heureux… je suis moi-même très content. Je pense même à ceux qui ont moins joué. Tout le monde a apporté à l’équipe", a-t-il ajouté.

"La Champions est la Champions, mais cette Liga me rend plus heureux. Parce que la Liga, c’est le graal", assure l'entraîneur français.