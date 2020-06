Zidane confirme la blessure de Carvajal

Zinedine Zidane a expliqué les différents changements qu'il a été contraint à faire très tôt en seconde période, principalement au niveau de sa défense. L'un d'entre eux fut Carvajal, sorti à la mi-temps.

"Carvajal s'est tordu la cheville et Sergio Ramos avait des douleurs", a confirmé l'entraîneur merengue, qui a fait entrer Ferland Mendy et Eder Militao à la place de ses deux titulaires contre Eibar.

L'entraîneur a aussi souligné qu'Eden Hazard avait bien pris un coup en première période : "Nous savions qu'il manquerait de rythme s'il jouait tout le match, mais il a joué une bonne heure. Il a reçu un bon coup et ça nous a inquiétés mais c'est le football. À la mi-temps, il a dit qu'il allait bien et il était content de ne pas avoir eu peur après ce coup."

L'entraîneur évoque la suite du calendrier : "Nous avons un bon effectif et c'est normal ce qui est arrivé à Carvajal et Marcelo. L'avantage, c'est que nous pouvons faire cinq changements. Maintenant, il faut bien se reposer et penser au prochain match."

"Nous avons bien commencé le match mais nous avons eu du mal en seconde période. Il y a eu un peu de tout et nous n'avons pas été précis. Je garde en tête la première partie qui fut très bonne, et très complète", a ajouté Zidane.

Enfin, Zidane a répondu aux questions sur Asensio : "Nous sommes ravis de l'avoir à notre disposition de nouveau et je vais l'utiliser. Il n'a pas joué, mais il y a d'autres matches."