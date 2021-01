Zidane de retour pour une séance légère conditionnée par la neige

Zinédine Zidane était de retour à l'entraînement du Real Madrid après avoir obtenu un résultat négatif à deux tests pour diriger une séance d'entraînement sous la neige avant de se rendre à Pampelune en l'absence de Dani Carvajal et du Brésilien Rodrygo.

Après avoir été dans l'impossibilité de faire son travail jeudi après avoir été en contact avec une personne de son entourage qui a été testée positive au coronavirus, les deux tests effectués par Zidane se sont révélés négatifs et l'entraîneur français a pu retourner à son poste pour finir de préparer le match contre Osasuna.

L'entraînement au Real Madrid a été marqué par la neige, qui n'a pas cessé de tomber pendant que les joueurs étaient sur le terrain. Malgré l'effort des employés du club pour que l'herbe soit dans les meilleures conditions, une fine couche de neige a accompagné le travail à faible intensité de la dernière séance.

Elle a servi de répétition pour ce que les joueurs madrilènes sont censés trouver à El Sadar, lors d'un match prévu à 21h, alors qu'une forte chute de neige est attendue à Pampelune.

Comme toute la semaine, le Brésilien Rodrygo Goes et Dani Carvajal était absent. L'Espagnol ne peut pas jouer à Pampelune en raison d'une suspension et a profité de la semaine pour se remettre d'un léger problème musculaire, en faisant un travail de récupération à l'intérieur des installations.