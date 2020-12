"Zidane est un entraîneur admirable"

La dynamique ne sera pas la même que celle des dernières années. Leader du classement de Liga, c'est l'Atlético Madrid qui a un statut un peu plus favori que le Real Madrid pour le derby de samedi.

En conférence de presse, Diego Simeone a évoqué l'importance de ce choc : "C'est un très beau match, avec beaucoup de grands joueurs dans les deux équipes. Le Real Madrid est en forme depuis des années, on ressent de l'admiration pour ce rival, et ses joueurs qui toujours indiscutables malgré leur âge. (...) Nous voulons pouvoir faire mal, et ce sera un très beau match. Nous ne changerons pas notre manière de jouer, peu importante ce que nous pensons de l'adversaire."

L'entraîneur de l'Atlético Madrid a encensé son homologue, Zinedine Zidane : "Il transmet de la sécurité, de la confiance. Il a été un gagnant en tant que joueur, et il l'est maintenant en tant qu'entraîneur. Il est respectueux, et c'est admirable."

"Ils sortent d'un bon match à Séville, avec une grande force défensive. Ils ont grandi en défense, ils essaient de faire pression dans le camp adverse avec des un-contre-un et ils profitent de la vitesse de Vinicius, Rodrygo ou Lucas. Nous avons pu voir ce changement. Nous ferons de notre mieux pour proposer notre jeu", a prévenu Diego Simeone.

Enfin, Diego Simeone a évoqué la forme de son attaquant Luis Suárez : "Il se remet tout juste du coronavirus, il a été plus de 20 jours sans jouer. C'est normal que tout le monde prenne du temps pour retrouver sa meilleure condition. Il est très important pour nous, il a le gène du but. J'espère qu'il donnera le meilleur de lui-même pour l'équipe et pour lui quand il sera sur le terrain."