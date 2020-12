Zidane fier de ses hommes après la victoire

Le Real Madrid brille à nouveau. Dans une situation très délicate il y a encore quelques jours, Zidane et ses joueurs ont su se relever et ont montré hier un tout autre visage.

Quelques jours après la réception réussie du Borussia Mönchengladbach, les Madrilènes recevaient le leader du championnat au Di Stéfano.

Après une nette victoire 2-0 sur leur adversaire, Zinedine Zidane s'est exprimé sur l'attitude de ses joueurs.

"Les joueurs savent que, dans une carrière, dans une saison, il y a des moments difficiles, mais ils savent aussi qu'ici, comme équipe, on peut faire de grandes choses. Et on l'a prouvé aujourd'hui : le Real sait jouer. J'en suis heureux. Il y a des critiques qui font mal, mais elles te rendent aussi plus fort. Les joueurs ont assez de caractère pour surpasser cela", a-t-il indiqué à l'issue du match.

Prochain rendez-vous pour le Real face à l'Athletic Bilbao à domicile ce mardi.