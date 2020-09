Zidane : "Hazard est très proche d'un retour. Il est prêt"

Ce mardi, Zidane s'est présenté devant les médias pour la conférence de presse d'avant-match. Le Français a évoqué plusieurs points importants, comme le retour d'Eden Hazard, qui peut être très proche.

"Je le vois très proche d'un retour. Il est prêt. Il s'entraîne bien avec l'équipe. Nous savons qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné jusqu'à présent mais maintenant il le fait régulièrement avec nous et c'est bien. Nous verrons comment nous allons faire", indique Zizou.

"Je ne pense pas, répond Zidane à la question 'Est-ce qu'Hazard a manqué de professionnalisme avant d'arriver en pré-saison ?', avant de poursuivre : Il veut jouer. Il a eu un gros problème : ça le dérange depuis longtemps. Maintenant ça semble aller. Ce que nous voulons, et lui le premier , c'est qu'il ne souffre pas de son inconfort. La saison est très longue. Ce qu'il veut c'est être avec ses coéquipiers, aider et aller bien."

Zidane se dit surpris par les critiques concernant la VAR : "Oui, parce qu'ils critiquent de bonnes décisions. Je ne vais pas parler de ces choses. Chacun dit ce qu'il veut. Nous devons nous concentrer sur notre travail. Et c'est aussi ce que veulent les joueurs : penser aux matchs. Nous ne contrôlons pas le reste."

L'entraîneur merengue n'a pas pu échapper à la question sur le mercato : "Tout le monde peut donner son avis. C'est l'équipe que j'ai et pour moi ce sont toujours les meilleurs. Le mercato est ouvert jusqu'au 5, mais je suis très content de ce que j'ai. On va encore faire venir des joueurs ? Pourquoi ? C'est déjà difficile de faire une équipe car ils sont tous très bons. Je suis satisfait, vraiment.

Concernant son prochain match, Zidane estime que Valladolid est un adversaire compliqué : "C'est un adversaire compliqué. Ils vont venir pour nous déranger. Nous devons bien jouer de la minute 1 à la fin. Pour continuer ce que nous faisons depuis l'année dernière, nous devons avoir la même détermination et le même dévouement de tout le monde."

Enfin, Zidane a profité pour répondre pourquoi Vinicius et Rodrygo n'arrivent pas à s'installer durablement : "Cette question me fait toujours rire. Facile de donner son opinion. Que Vinicius joue 34% des matchs et l'autre les 32% restants et l'autre les 31% restants ? Ça sera toujours pareil. C'est la réalité de ce club. Nous sommes 25 et ils vont tous jouer. Ensuite il y a ceux qui jouent moins et d'autres plus. Ce que je veux, c'est gagner et les joueurs doivent être préparés. Ce qui se dit à l'extérieur n'aide pas. Ce sont de jeunes garçons, alors quoi ? C'est la réalité du football : vous jouez, vous ne jouez pas ... Cela ne va pas changer, que je sois l'entraîneur ou que ce soit quelqu'un d'autre. Vous avez 25 joueurs et vous devez en choisir 11."