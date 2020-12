Zidane, heureux du succès de Marcos Llorente à l'Atlético

Sans temps de jeu au Real Madrid, Marcos Llorente avait fait le choix de faire ses valises lors de l'été 2019 et de rejoindre le club voisin, l'Atlético Madrid de Diego Simeone.

Un an et demi après son arrivée chez le voisin colchonero, Marcos Llorente n'est plus le même joueur. En grande forme, le milieu de terrain a été reconverti par Simeone en attaquant, et brille au Wanda Metropolitano.

Marcos Llorente retrouvera ainsi le Real Madrid lors du derby madrilène ce samedi. Mais sa forme ne surprend pas son ancien entraîneur, Zinedine Zidane, qui a évoqué sa situation en conférence de presse.

"Ça ne me surprend pas. C'est un joueur de haut niveau qui montre une autre facette qu'il n'avait peut-être pas au Real Madrid. Il joue d'une façon différente. Je savais qu'il avait de la qualité et suis content pour lui", a assuré l'entraîneur du Real Madrid.