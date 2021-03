Zidane : "Il faut que l'on croie plus en nous"

A trois jours de leur 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (succès 1-0 à l'aller), les hommes de Zinédine Zidane se sont fait peur : ils ont encaissé le premier but avec une tête sur corner de Dani Calvo, puis ont réussi à arracher le succès grâce à un doublé de Karim Benzema, de la tête (73e) puis d'une superbe reprise en demi-volée du gauche en toute fin de match (90e+1).

"Nous avons eu quelques occasions lors des cinq-dix premières minutes de la première période, et au début de la deuxième période aussi, estime Zizou, présent en conférence de presse après la victoire. Quand on regarde les deux actions de but, c'est cela : quand on met du rythme, qu'on garde patience... On fait deux très belles actions de but. Il faut que l'on croie plus en nous. C'est plus compliqué quand on joue contre deux lignes de quatre derrière, mais c'est à nous de trouver des solutions. Mais sans s'énerver, parce que c'est vrai que l'on a toujours un peu de mal contre les équipes qui s'enferment derrière. (Sur son schéma à trois défenseurs centraux) On a déjà joué deux ou trois fois comme ça... On voulait plus de profondeur avec nos latéraux. À l'arrivée, on gagne. On a eu quelques occasions au début du match, on ne les met pas au fond, mais je ne crois pas que le schéma a quelque chose à y voir. Le plus important, c'est ce que l'on fait, ce que le match exige de toi, et après, on peut s'adapter, avec les remplaçants aussi. Mais c'était important de gagner les trois points pour rester dans la bataille (pour le titre)", souligne le Français.