Zidane : "La Liga est longue, il reste encore beaucoup de matchs"

Le Real Madrid a quitté l'année 2020 avec un goût amer et a perdu deux points précieux dans la course à la première place avec l'Atlético Madrid en réalisant un nul face à Elche (1-1).

Cependant, l'entraîneur de l'équipe espagnole, Zinedine Zidane, ne panique pas et sait que le championnat est encore long.

"Vu ce que l'on vient de faire, c'est sûr que c'est un coup d'arrêt. Mais en première période, on a eu beaucoup d'occasions pour mettre le deuxième but, qui nous aurait permis de jouer plus sereinement. Quand ils ont égalisé, ils se sont repliés derrière, et ça a été plus difficile pour nous en deuxième période", a analysé l'entraîneur français en fin de rencontre.

"Il faut continuer avec ce que l'on a fait jusqu'à présent. Quand je vois la première période que l'on a fait ce soir, je me dis que ce sont deux points de perdus, mais il faut continuer à travailler dur", assure Zinedine Zidane.

Pour lui, il n'y a rien de dramatique dans ce match nul : "Toutes les équipes devront faire une deuxième partie de saison parfaite, et beaucoup vont perdre des points aussi. C'est un championnat difficile, et il reste encore beaucoup de matches."