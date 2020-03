Zidane laisse Areola dans l'ombre

Alphonse Areola a joué son dernier match de Liga le 30 novembre dernier. Depuis, le portier français a participé à quatre rencontres, dont une en Ligue des champions et trois en Copa del Rey.

Les bonnes copies rendues par son concurrent direct, Courtois, le laissent sur la touche. Le gardien de but pourrait terminer son prêt, sans compter de temps de jeu sous le maillot du Real Madrid.

Areola n'a pas réellement convaincu depuis son arrivée au Santiago Bernabéu. Le Français a encaissé plus d'un but par match disputé dans les cages du Real Madrid.

Son étape à Madrid n'a pas convaincu et on ne devrait plus le revoir garder les cages madrilènes d'ici la fin de saison, à moins qu'une blessure de Courtois lui offre une nouvelle titularisation.