Zidane égale le nombre de victoires de Vicente Del Bosque

Zidane a déjà gagné 133 matches en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Les mêmes que Vicente del Bosque a gagnés tout au long de sa carrière d'entraîneur merengue. Devant lui, seul le record de Miguel Muñoz est inaccessible.

Madrid a battu Valence à Valdebebas 3-0. C'était la dix-huitième victoire de la saison de championnat, et la 133e de Zidane en tant qu'entraîneur de la première équipe.

Miguel Muñoz, qui tient le record de plus de victoires, a été à la tête de Los Blancos entre 1959 et 1974, 15 années au cours desquelles il a remporté neuf titres de champion, deux Coupes Generalísimo (Copa del Rey), deux Coupes d'Europe et une Coupe Intercontinentale.