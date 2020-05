Zidane, un soutien de poids pour Jovic

C'est Zinedine Zidane qui a autorisé le transfert de Luka Jovic l'été dernier au Real Madrid. L'entraîneur français a misé sur le joueur serbe, mais sa première année n'a pas eu les résultats escomptés à Madrid.

Mais Jovic ne baisse pas les bras et Zidane non plus. Selon les informations de 'Marca', le jeune international serbe veut une nouvelle opportunité pour prouver ce dont il est capable et pour briller la saison prochaine au Bernabéu.

Blessé au pied, le Serbe ne pourra malheureusement pas participer à la reprise du football espagnol au mois de juin. Zidane perd ainsi l'un des joueurs à qui il a accordé sa confiance cette saison.

Le Real Madrid avait recruté l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort pour une somme de 60 millions d'euros l'été dernier, un prix qui semble aujourd'hui bien trop élevé pour les performances démontrées par le joueur cette saison.

Malgré l'intérêt du club pour des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé, Jovic espère pouvoir profiter de la saison prochaine pour prouver qu'il mérite sa place dans le onze titulaire quand Benzema ne joue pas.

"Jovic est l'avenir, il va marquer beaucoup de buts", avait assuré Zinedine Zidane en janvier dernier. Avec deux buts en 24 matches joués, Jovic a encore beaucoup de choses à prouver.