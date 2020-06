Vinicius a analysé la victoire contre Majorque après la rencontre et s'est confié sur son état d'esprit depuis le retour du championnat espagnol.

"Zidane me dit de jouer heureux, comme je le fais toujours. J'ai pu aider le Real Madrid à garder la première place et à lutter pour le titre de Liga", a-t-il déclaré dans des déclarations pour 'Movistar'.

"Nous avons beaucoup de joueurs et tout le monde est prêt pour, quand l'entraîneur le veut, entrer sur le terrain et faire de notre mieux. Nous avons le meilleur effectif et nous allons tous faire notre maximum pour gagner la Liga. Il reste sept finales à gagner. Nous en avons gagné quatre et il faut rester sur cette voie", a-t-il ajouté après la victoire.

Le Brésilien a livré une belle performance et a inscrit le but de l'ouverture du score contre Majorque : "J'étais très proche du gardien et j'ai décidé de piquer le ballon. Ce fut une grande passe décisive de Luka Modric."