Zidane pourrait n'avoir que 12 joueurs disponibles contre Getafe

Le Real Madrid est en proie à une remarquable crise de blessures, alors qu'Eder Militao a lui aussi été touché. L'équipe de Zinédine Zidane, qui a battu le SD Huesca samedi, était déjà privée du défenseur brésilien pour ce match car il a été suspendu suite à un carton rouge lors de la défaite surprise contre le Levante la semaine précédente.

Militao, en revanche, doit rester longtemps sur la touche. Il a subi des tests dimanche lors de l'entraînement de l'équipe, mais il a échoué et ne pourra pas jouer contre Getafe en milieu de semaine.

La perte du Brésilien est un coup dur en raison de la longue liste de blessures de Zidane. Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Fede Valverde, Dani Carvajal, Lucas Vazquez et Isco sont tous blessés. De plus, Alvaro Odriozola est également absent après être sorti face à Huesca.

Le milieu de terrain Toni Kroos, qui a reçu son cinquième carton jaune de la saison contre Huesca, sera suspendu, ce qui compliquera le déroulement du match en milieu de semaine.

Les rangs de Zidane semblent particulièrement clairsemés à l'approche du match contre leurs rivaux locaux. Parmi les 12 joueurs qu'il doit sélectionner, il y a deux gardiens de but, ce qui signifie qu'il n'a que 10 joueurs de champ sur lesquels s'appuyer. Parmi eux, Ferland Mendy et Marcelo, deux latéraux gauches.

Le timing de cette série de problèmes est compliqué, en particulier pour l'entraîneur des Merengue, dont le travail semble très compromis puisqu'il est à sept points de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. De plus, les Colchoneros ont deux matchs de retard.

Le Real a un calendrier chargé pour le mois à venir, à commencer par le match contre Getafe, mardi. Ils ont également des matchs de championnat contre Valence, le Real Valladolid et la Real Sociedad, ainsi que le match aller de Ligue des champions en huitièmes de finale contre l'Atalanta.

Samedi, les Blancos ont dû faire face à des difficultés face à la dernière équipe du championnat. Mais après avoir encaissé l'ouverture du score, ils se sont battus et deux buts de l'improbable buteur Raphaël Varane les ont aidés à renverser la situation.

Ils n'ont pu nommer que six remplaçants pour cette rencontre, dont deux gardiens de but et des joueurs de la réserve tels que Marvin Park, qui a fait sa deuxième apparition pour l'équipe première en sortant du banc, et Victor Chust.