Zidane récupère Marco Asensio

Cette semaine, la Liga fait une pause. Il y a la trêve internationale et le Real Madrid espère que ce temps sera suffisant pour que les joueurs blessés quittent l'infirmerie.

Pour le moment, ce vendredi, Zinédine Zidane a récupéré Asensio. Après deux jours d'absence, le joueur des Baléares est réapparu lors de la séance d'entraînement des Merengues. Il a fait la même séance que le reste des joueurs du Real Madrid.

Militao, Marcelo, Isco, Benzema, Casemiro, Rodrygo et Vinicius se sont entraînés à Valdebebas. Ils ont d'abord fait un échauffement avant de faire des exercices avec ballon.

Zidane a consacré une grande partie de la séance d'entraînement aux tirs au but. Le Real Madrid veut s'améliorer dans ce registre.

Lucas Vázquez, qui est resté en salle de sport, était encore absent, ainsi que Mariano et Odriozola qui, en plus de la séance en salle, ont fait quelques exercices sur le terrain. Valverde, Carvajal, Hazard et Kroos, quant à eux, poursuivent leur récupération.

Et à l'horizon, deux matchs importants. Tout d'abord, le match de championnat contre Eibar, puis Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions.