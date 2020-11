Zidane récupère Militao

Le Brésilien Éder Militao a de nouveau été testé négatif au coronavirus, après avoir donné deux résultats indéterminés aux tests de Liga et de l'UEFA, et a pu s'entraîner normalement avec le reste du groupe, à l'exception de ceux qui étaient dans le onze de départ lors de la victoire contre l'Inter Milan (0-2), en prévision du match de samedi (21h00 CET) contre Alavés.

Zinédine Zidane a retrouvé un peu de son effectif, mais il reste encore cinq absents. Le Français Karim Benzema, souffrant de problèmes de hanche, et l'Espagnol Álvaro Odriozola, dont la blessure au mollet gauche a été diagnostiquée le 3 octobre, ont tous deux effectué un travail individuel sur le terrain et à la salle de sport.

De leur côté, l'Espagnol Sergio Ramos, qui souffre d'une lésion du biceps fémoral, et l'Uruguayen Fede Valverde, qui a une fissure dans la colonne tibiale postérieure de sa jambe droite, ont travaillé au centre d'entraînement. En outre, le Serbe Luka Jovic reste en isolement chez lui après avoir été testé positif au coronavirus le 20 novembre.

Avec cette partie médicale, le staff a préparé une séance d'entraînement dans laquelle les titulaires contre l'Inter ont fait des courses continues sur le terrain et un travail de récupération en salle de sport, tandis que le reste, incluant Militao, a fait un travail "de conduite de balle et de pressing" et "de centres et reprises", selon un communiqué du club.

Après la victoire importante en Ligue des champions, le Real Madrid reprendra l'entraînement ce vendredi en vue du match de samedi au stade Alfredo di Stefano contre Alavés, au cours duquel il tentera de renouer avec la victoire en Liga après une défaite, contre Valence (4-1), et un nul, contre Villarreal (1-1) lors des deux derniers matchs.